تراند اليوم : فيديو.. فنان شهير يتسبب في مقتل خمسة وإصابة العشرات...



تسبب فنان جزائري شهير، في مقتل خمس أشخاص وإصابة العشرات آخرين، أثناء حفل أحياه في العاصمة الجزائرية أمس الخميس.

وقال مصدر في مستشفى حكومي لوسائل إعلام محلية، إن خمسة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم كما أصيب العشرات في تدافع خلال حفل لمغني الراب دراجي عبد الرؤوف في العاصمة الجزائرية ليل الخميس.

وقد أحيا نجم الراب دراجي حفلا موسيقيا على استاد 20 اوت ببلوزاد في العاصمة الجزائرية، يعود ربحه للأعمال الخيرية في الجزائر.

وشهد الحفل حضور جماهيري غفير من عشاق الراب ونجم الراب “سولكينغ، حيث تجمع الآلاف للاستمتاع بباقة من أغانيه.