بالفيديو والصور: كاظم الساهر يتألق في موسم السودة

أحيا النجم كاظم الساهر، مساء اليوم، حفلا غنائيا ضخما في السعودية، وسط تواجد جماهيري ضخم.

ونظم الحفل على مسرح طلال مداح بمدينة أبها، ويغني الساهر أحدث أغانيه، “صباح الخير”، التي أطلقها منذ أيام فقط، من كلمات كريم العراقي، وغيرها من أغانيه القديمة منها والجديدة. وكان “القيصر” قد عبر سابقا عن سعادته الكبيرة لتقديم أغنية “صباح الخير”، متمنيا أن ينال الحفل إعجاب الجمهور العربي، ومؤكدا حماسه لتقديم المميز والأفضل.