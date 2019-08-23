شاهد: ريهام سعيد متهمة بالتنمر على صاحبات الوزن الزائد.. والجمهور يهاجمها!

لم تكن عودة الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، لتقدم برنامجها “صبايا الخير” بعد فترةٍ من الغياب بسبب المرض عاديةً أبدًا، وذلك بسبب سخريتها وإهانتها لصاحبات الوزن الزائد في حلقتها الجديدة يوم أمس. تحدثت سعيد، عن النساء اللواتي تُعانين من السمنة بطريقةٍ وصفها الجمهور بـ “الوقحة” وغير الاحترافية في حلقتها التي حملت اسم “رحلتي مع التخنة”، وبالرغم من أنَّ سعيد تحدثت عن نفسها عندما كانت تُعاني من السمنة وعن معاناتها بهذه الفترة، إلا أنَّ طريقتها بالحديث عن الموضوع وأسلوبها غير المهني، واستخدامها بعض الكلمات القاسية ضد هذه الفئة من السيدات عرضتها لهجوم كبير.

ففي أحد المقاطع وصفت الإعلامية المصرية هؤلاء النساء بـ “العبء على المجتمع” وأنهن يشوهن منظر المجتمع، كما سخرت من ملابسهن الفضفاضة وطريقتهن بالمشي.

وفور تداول الفيديو بشكلٍ كبير في موقع تويتر تعرضت سعيد لهجوم كبير من جمهور الموقع؛ إذ اعتبروا طريقتها غير مهنية، وأنها بذلك أهانت فئة كبيرة من سيدات مصر قد تكون سبب مشكلتهن مرضية ولا يمكن حلها. فيما وصف عددٌ كبيرٌ ما قامت به سعيد بـ “التنمر” مُبدين استغرابهم أن تتصرف بهذه الطريقة بعد مرورها بتجربة مرض خطير جدًا.