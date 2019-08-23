بعد زواج استمر لمدة عام.. انفصال الفنانة شيري عادل والداعية معز مسعود

أكدت تقارير صحفية، اليوم (الجمعة)، انفصال الفنانة المصرية شيري عادل عن الداعية الإسلامي معز مسعود، وذلك بعد عام على زواجهما. وأوضحت وسائل إعلام مصرية أنَّ الفنانة انفصلت بشكل رسمي عن زوجها الذي يعمل أيضاً منتجاً فنياً، ولكن علاقة الصداقة وكذلك التعاون الفني مستمر بينهما.

وتزوج الثنائي فى شهر يوليو من عام 2018، بعد تعاونهما في شهر رمضان قبل الماضى في مسلسل “السهام المارقة”، الذي أنتجه معز وقامت شيري ببطولته