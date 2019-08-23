فيديو.. إنجي وجدان وزينة تهاجمان ريهام سعيد: "كاذبة ومُدعية"

أثارت تصريحات الإعلامية ريهام سعيد، في أخر حلقة من برنامج "صبايا"، بشأن المصابين بالسمنة، غضب عدد من نجوم الفن والإعلام، مما عرضها لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هاجمت الفنانة إنجي وجدان، ريهام سعيد بسبب تصريحاتها الأخيرة، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه بأنها ترفض ما صدر عن ريهام في حق مرضي السمنة بحلقتها الأخيرة من برنامج "صبايا"، وترفض وصفهم بالأموات وبأنهم يمثلون عبء على الدولة ومظهرهم سئ لأنها بصفتها

شخص يعاني من زيادة الوزن لا تري أن تلك الصفات تنطبق عليها.أضافت بأن هناك أشخاص يعانون من السمنة رغمًا عنهم بسبب إصابتهم بأمراض معينة أو لظروف حياتية أخري، ولذلك ليس للأعلامية المذكورة أي حق في الحكم عليهم بتلك الطريقة المهينة.في نهاية المقطع وجهت إنجي وجدان إلى ريهام سعيد رسالة، تفيد بأن دورها كإعلامية عدم مهاجمة جمهورها وإصابتهم بالإحباط وأن ما صدر عنها خطأ كبير سوف يقلل من شعبيتها ويجعلها تخسر متابعيها.كما ردت الفنانة زينة، على ريهام سعيد من خلال المقطع الذي نشرته إنجي، فقالت: "والله لي الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال، رخيصة أنا مش فاهمه ليه تبقي موجودة واحدة زي دي أساسا منتهي العدم احترافية وقلة الأدب والتنمر فاضل تعمل أيه تاني علشان تمشي تشتم الناس بالأم والأب".يُذكر أن ريهام سعيد هاجمت في آخر حلقات برنامجها أصحاب السمنة المفرطة، ووصفتهم بكلمات مهينة، فقالت:"الناس التخينة ميتة.. عبء على أهلها وعلى الدولة وبيشوهوا المنظر.. منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي و بتفقدي جزءًا من أنوثتك".