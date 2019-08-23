22 فرقة أجنبية وعربية في مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية عن استقبال فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولى للفنون الشعبية لهذا العام والمقرر لها خلال الفترة من 1 إلى 7 من شهر سبتمبر المقبل .

وأكد عثمان أن المحافظة استعدت

لهذا الحدث واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية من تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة و العروض والمسارح ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان .

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وقال الفنان ماهر كمال مدير عام المهرجان إنه من المنتظر أن يصل إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى هذه الفعاليات 10 فرق أجنبية و 12 فرقة محلية عربية .

وتضم فرق دول كل من اليونان ورومانيا ونيجيريا وفنزويلا وروسيا وبوليفيا والهند وفلسطين وتونس والأردن وبلغاريا ولبنان .