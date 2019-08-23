أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية عن استقبال فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولى للفنون الشعبية لهذا العام والمقرر لها خلال الفترة من 1 إلى 7 من شهر سبتمبر المقبل .
وأكد عثمان أن المحافظة استعدتلهذا الحدث واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية من تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة و العروض والمسارح ومناقشة كافة المقترحات والآراء الخاصة بتطوير شكل المهرجان .
وقال الفنان ماهر كمال مدير عام المهرجان إنه من المنتظر أن يصل إجمالى عدد الدول العربية والأجنبية المشاركة فى هذه الفعاليات 10 فرق أجنبية و 12 فرقة محلية عربية .
وتضم فرق دول كل من اليونان ورومانيا ونيجيريا وفنزويلا وروسيا وبوليفيا والهند وفلسطين وتونس والأردن وبلغاريا ولبنان .
كانت هذه تفاصيل خبر 22 فرقة أجنبية وعربية في مهرجان الفنون الشعبية بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.