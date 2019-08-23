الليلة.. مروة ناجي تُحيي حفلًا غنائيًا علي مسرح سيد درويش

تلتقي الفنانة مروة ناجي، الليلة، جمهور الإسكندرية من خلال حفل غنائي كبير تحييه ضمن فعاليات المهرجان الصيفي، بقيادة المايسترو علاء ياسين وفرقته الموسيقية، وذلك بدار أوبرا الإسكندرية "مسرح سيد درويش"، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



من المقرر أن تشدو مروة خلال الحفل بباقة من أجمل الأعمال الغنائية التراثية التي اشتهرت بأدائها، منها "أما براوة، ال جاني بعد يومين، برضاك يا خالقى، سهر الليالي، ألف ليلة وليلة، التوبة، حرمت أحبك، حلوة يا بلدى"،

إضافة إلى أحدث أغانيها، بعنوان "حبيت من قلبى"، التى تعرض حاليًا على العديد من القنوات الفضائية.



يذكر أن مروة ناجي أشعلت بالأمس حفل محكى القلعة حتى الساعات الأولى من الصباح، وذلك في رابع فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ٢٨، برئاسة الدكتور مجدي صابر.