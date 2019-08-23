الليلة.. حفل "كايرو باند" بمهرجان القلعة الدولي

يستعد فريق "كايرو باند" الليلة لإحياء حفل غنائي ضخم، بقيادة سما سليمان عازفة الهارب، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، وذلك علي خشبة مسرح محكي القلعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم الفريق خلال الحفل باقة من أجمل الأغاني التي اشتهروا بغنائها ويحبها الجمهور، منها "نسم علينا الهوي، عم أحمد، سهر الليالي، وغيرها".

يذكر أن "مهرجان القلعة الدولي" في دورته الـ28، انطلقت فعالياته مساء أمس

الأحد، وتستمر حتي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويتضمن برنامج المهرجان العديد من الحفلات لكبار النجوم ، منهم محمد الحلو، علي الحجار، محمد محسن، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر، هشام عباس، وغيرهم، بالإضافة إلي عدد من الفرق المصرية، إلى جانب فرق من دول الجزائر، الهند، الصين، فنزويلا.