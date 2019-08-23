شاهد.. ريهام عبدالغفور تتغزل في زوجها على إنستجرام

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، جمهورها بأحدث صورة لها برفقة زوجها شريف الشوبكي، موجهة إليهم رسالة تدعوهم فيها إلى التمسك بالحب، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور

والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ظهرت ريهام في الصورة وهي تحتضن زوجها بحب، وعلقت عليها قائلة: "الحياة تعتمد دائمًا على الاختيارات.. وأنا أخترت الحب".يذكر أن آخر أعمال ريهام عبدالغفور، مسلسل "زي الشمس" الذي قامت ببطولته إلى جانب الفنانة دينا ‏الشربيني، أحمد داود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من ‏تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز‎.