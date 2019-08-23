شاهدوا.. أبرار الكويتية تتمنى الزواج وهي ما زالت على ذمة زوجها

كتب امير فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2019 03:51 مساءً - تمنت الفنانة ​أبرار الكويتية​ الزواج مرة ثانية وهي ما زالت على ذمة زوجها الحالي، وذلك من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تشاهد عبر هاتفها صوراً لزينة ومجوهرات خاصة بالعرائس.

وقالت أبرار:”على أيامنا ما كان في كده ليش؟ أنا اعترض أبي عرس ثاني. بتزوج بعد مرة. لا شكلي فيه الرابعة. راجلي للحين على ذمته أنا”.

ومن ناحية أخرى، كانت ظهرت أبرار مؤخراً في مقطع فيديو، وهي تعلن عن خضوعها لعملية تجميل والتي هي نفخ للمنطقة الواقعة بين خاصرتيها ووركيها.

وبدت من داخل عيادة الطبيب بعد إجرائها للعملية، حيث وقفت أمام المرآة تشرح بالتفصيل العملية، قائلةً ان الفراغ في تلك المنطقة يظهر عيباً في وركيها، ولهذا إضطرت إلى إجراء العملية.