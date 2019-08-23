شاهدوا زوج ريا أبي راشد الإيطالي للمرة الأولى

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كتب امير فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2019 03:51 مساءً - نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد للمرة الأولى صورة تجمعها بزوجها إيطالي الجنسية، والتي بدا فيها وجهه بشكل واضح.
وظهر الزوج في الصورة التي التقطتها ريا على طريقة “السيلفي” وهو يحاول إخفاء وجهه خلفها.
وتعليقاً على ذلك أشارت إلى أنه لا يحب لفظ الكلمة التي تقال من اجل رسم الابتسامة على الوجه امام الكاميرا. وكتبت: “يكره الكلمة hubby”.
ومن ناحية اخرى، كانت كشفت أبي راشد مؤخراً عن إنضمامها للجزء الثاني من الفيلم الشهير “Angry birds”، وستؤدي بصوتها شخصية “Matilda/Suka” بحسب ما أعلنت.
ونشرت صورة لها من داخل إستديو التسجيل بينما كانت تضع صوتها وعلّقت مشيرةً إلى أنها متحمسة جداً بإنضمامها للعمل، مضيفة انه سيتم عرضه في ال8 من شهر آب/أغسطس المقبل.
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