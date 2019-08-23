فرقة "رولينج ستونز" في المريخ

هزت فرقة الروك "ذا رولينج ستونز" المسارح في جميع أنحاء العالم بموسيقاها على مدى أكثر من 50 عاما، ويبدو أن تأثيرها سيمتد إلى الفضاء بعد أن قررت مهمة إنسايت للمريخ التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" إطلاق اسم الفرقة على إحدى صخور الكوكب.

وقالت ناسا إن صخرة "رولينج ستونز" أصغر قليلا من حجم كرة جولف ويقال إنها تدحرجت لمسافة متر بفعل هبوط مركبة إنسايت على المريخ في نوفمبر/تشرين الثاني.





وأعلن الممثل روبرت داوني جونيور تسمية الصخرة فيما كان أعضاء الفرقة ميك جاجر وكيث ريتشاردز وروني وود وتشارلي واتس يستعدون لإحياء حفل مساء الخميس في استاد باسادينا روز بول بالقرب من مختبر "ناسا" للدفع النفاث.

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ووصفت الفرقة المعروفة بأغانٍ مثل "سيمباثي ويذ ذا ديفل" و"براون شوجار" هذا التكريم بأنه "علامة بارزة في تاريخها الطويل الحافل بالأحداث".





وأعلنت "ناسا" أنه رغم أن التسمية غير رسمية فسوف تظهر على الخرائط الخاصة بالمريخ، ولا تطلق أسماء رسمية على مذنبات أو أجسام أخرى في المجموعة الشمسية سوى من خلال الاتحاد الفلكي الدولي.



