في الوسط الفني.. "عش الزوجية" تحت التهديد

لا خلاف حول أن تأسيس بيت وعائلة مهمة صعبة وأن نجاحها يحتاج إلى رغبة صادقة من الزوجين؛ فالاعتياد قد يقتل الحب، والغيرة ربما تدفع إلى الانفصال السريع، وفي الوسط الفني عش الزوجية مهدد دائما، خاصة إذا كانت أضواء الشهرة والنجومية تحاصر الطرفين.

وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاع مؤشر الطلاق بين الفنانين، وترصد "العين الإخبارية" في هذا التقرير أبرز حالات الطلاق داخل الوسط الفني.

شيري عادل ومعز مسعود





أعلنت الفنانة المصرية شيري عادل انفصالها عن الباحث معز مسعود، عبر "ستوري" على موقع "أنستقرام" نشرته في الساعات الأولى من الجمعة.

تزوجت شيري عادل بمعز مسعود بعد قصة حب قصيرة نشأت بينهما أثناء تصوير مسلسل "السهام المارقة" الذي أنتجه مسعود فنيا، وتوقع كثيرون اعتزال شيري بعد الزواج لكنها حاولت التوفيق بين عملها وحياتها الزوجية، وفي نهاية الأمر فشلت العلاقة وحدث الانفصال بعد أقل من عام.

حلا شيحة وزوجها الكندي





في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت النجمة المصرية حلا شيحة انفصالها عن زوجها الكندي يوسف هاريسون، مؤكدة أن الطلاق تم رسميا قبل إعلانها بفترة طويلة.

جاء الانفصال بعد خلاف بين حلا وزوجها لرفضه رغبتها في العودة للفن وخلع الحجاب، وفشل الزوج في إقناعها بالعدول عن قرارها؛ لذا توصلا إلى فكرة الطلاق، وبالفعل عادت حلا شيحة إلى عالم الفن واستقرت في مصر.

ياسمين عبدالعزيز ومحمد حلاوة





في عام 2018، صدمت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها بخبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زواج استمر لأكثر من 17 عاماً وإنجاب ولد وبنت هما سيف وياسمين.

وكانت قد انتشرت أنباء كثيرة عن انفصالها قبل الإعلان بقرابة عام، ولم تفصح رسميا إلا بعد زواج طليقها محمد حلاوة من الفنانة الشابة ريهام حجاج.

هنا شيحة وأحمد فلوكس





انفصلت الفنانة المصرية هنا شيحة عن النجم أحمد فلوكس، دون الكشف عن أسباب الطلاق، لكن هنا قالت إن الانفصال تم بطريقة ودية.

وأشارت إلى احترامها لطليقها الذي لم يعلق هو كذلك، واكتفى بحذف صورهما من حسابه بـ"أنستقرام" وإلغاء متابعته لحسابها.

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مي سليم ووليد فواز





نشأت علاقة حب في وقت قصير بين الفنانة الأردنية مي سليم والفنان المصري وليد فواز، ثم تزوجا سريعاً، إلا أنهما انفصلا بعد 26 يوما فقط من الزواج، دون الإفصاح عن الأسباب.

لكن فواز قال إن قرار زواجه من مي كان متعجلا، وحمد ربه بأنه لم ينجب منها أطفالا ما أثار غضب الجمهور.

ناهد السباعي.. أسرع طلاق





في مفاجأة صادمة للجميع ألغت الفنانة ناهد السباعي حفل زفافها قبل ساعات قليلة من تدشينه على رجل الأعمال محمد عبدربه، بعد أيام قليلة من عقد القران.

بررت ناهد الطلاق بأن علاقتها معه كانت "ناقصة"، وأنها فضلت أن تتبع قلبها، لذا قررت الطلاق حتى ولو كان بهذه السرعة.

أحمد فهمي ومنة حسين فهمي





أعلن الفنان المصري أحمد فهمي انفصاله عن منة نجلة النجم القدير حسين فهمي، بعد أيام من احتفاله بعيد ميلاها، وارتبط بعد فترة قصيرة بالفنانة هنا الزاهد.





تزوجت الفنانة رانيا يوسف في بداية مشوارها الفني بالمنتج محمد مختار بعد انفصاله عن نجمة الجماهير نادية الجندي، وأثارت هذه الزيجة الجدل بسبب فارق السن بينهما، استمر هذا الزواج ما يقرب من 14 عاما وأثمر بنتين، وفجأة دب الخلاف بين الزوجين، وامتد إلى ساحات المحاكم، وحدث الانفصال.

وبعد عام تزوجت رانيا يوسف برجل أعمال يدعى طارق صبري، ولكن فشلت للمرة الثانية في تكوين عائلة ووقع الطلاق.

غادة عادل والمخرج مجدي الهواري





في أغسطس/آب 2018، أعلنت الفنانة غادة عادل نبأ انفصالها عن المخرج مجدي الهواري، كان الخبر أشبه بالصدمة للجمهور، خاصة أن هذا الزواج استمر 20 عاماً وأسفر عن 5 أبناء، وعندما تحدثت غادة عن الأمر قالت إنها منفصلة منذ فترة طويلة وحريصة على رابط الود والصداقة مع الهواري.

كما أعلن كل من الفنان الكويتي عبدالله عباس انفصاله عن النجمة ليلى عبدالله بعد شهرين فقط من الزواج، وكذلك مشاري العوضي كشف عن طلاقه من الفنانة هند البلوشي؛ بسبب كثرة الخلافات، واعتراضه على فيديو كليب كانت قد أطلقته واعتبره مسيئا له.

الانفصال.. ألقى بظلاله على نجوم الماضي

لا يعد الانفصال ظاهرة جديدة في الوسط الفني، فقد طال نجوم الزمن الماضي، مثل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي أحبت النجم العالمي عمر الشريف، وعندما جذبت السينما العالمية عمر الشريف دبت الخلافات بينهما وحدث الانفصال رغم وجود طفل بينهما.

كما انفصلت شادية عن الفنان عماد حمدي، وحسن يوسف ولبلبة، وطال أيضا نجوم السينما في السبعينيات؛ إذ انفصلت ميرفت أمين عن حسين فهمي، وبوسي ونور الشريف.