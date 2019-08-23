شكرا لقرائتكم إليسا تصدم جمهورها وتعلن اعتزالها: "هذا ألبومي الأخير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدمت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها بعد أن نشرت تغريدة، الاثنين، تعلن فيها بشكل مفاجئ أن الألبوم الجديد الذي تقوم الآن بتحضيره سيكون الأخير لها في مسيرتها الفنية.

وأشارت الفنانة في حديثها إلى أنها حزينة لإعلان هذا الخبر، إلا أنه ليس باستطاعتها أن تستمر في العمل مجدداً داخل مجال مليء بالمافيات.

وكتبت إليسا: "أستعد لهذا الألبوم مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب أنه سيكون الأخير في مسيرتي. أعلن ذلك بقلب شديد، ولكنني على قناعة كبيرة أنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".