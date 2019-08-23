مروة ناجي تُشعل محكى القلعة حتى الساعات الأولى من الصباح

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""الخليج 365"" من بيروت: أشعلت الفنانة مروة ناجي حفل محكى القلعة حتى الساعات الأولى من الصباح في رابع فعاليات الدورة 28 من المهرجان المقام على مسرح قلعة صلاح الدين الأيوبي برئاسة الدكتور مجدي صابر. حيث بدأت أولى حفلاتها الصيفية بباقة من أعمالها الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقياده المايسترو علاء ياسين، ولبّت طلبات الجمهور إلى جانب الأعمال الغنائية التراثية والمعاصرة منها "حبيت من قلبي". وهي أحدث أغنياتها التي تُعرَض حالياً على العديد من القنوات الفضائية من إنتاج شركة " لايف ستايلز ستوديوز ". كما غنت "أما براوة، ال جاني بعد يومين، برضاك يا خالقي، حرمت أحبك، حلوة يا بلدي، سهر الليالي، الف ليلة وليلة".

هذا وقدمت أغنية التوبة مرتين بناءً على رغبة شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة. حيث طالبت المايسترو بإعادة الأغنية تنفيذاً لمطلبه, وهو ما لاقى تفاعلاً وتصفيقاً من الجمهور الذي شاركها في أدائها.

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