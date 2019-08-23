شكرا لقرائتكم خبر عن الفيل الأزرق 2 يصل لـ 86 مليوناً ويستمر فى مقدمة أعلى الإيرادات بتاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، للنجوم كريم عبد العزيز ونيللى كريم وهند صبرى، ليلة أمس الخميس إيرادات بلغت مليون و166 ألف جنيه و125 جنيه، ليصل إجمالى إيرادات الفيلم بعد 30 يوم عرض إلى 85 مليونا و826 ألفا، ليستمر الفيلم فى رقمه القياسى كأعلى فيلم تحقيقاً للايرادات فى تاريخ السينما المصرية.

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.

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