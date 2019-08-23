شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الفرقة الموسيقية الروك ذا رولينج ستونز على إحدى صخور كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدى أكثر من 50 عاما، هزت فرقة الروك ذا رولينج ستونز المسارح فى جميع أنحاء العالم بموسيقاها، والآن يبدو أن تأثيرها سيمتد إلى الفضاء بعد أن قررت مهمة إنسايت للمريخ التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)إطلاق اسم الفرقة على إحدى صخور الكوكب.

وقالت ناسا إن صخرة (رولينج ستونز) أصغر قليلا من حجم كرة جولف ويقال إنها تدحرجت لمسافة متر بفعل هبوط مركبة إنسايت على المريخ فى نوفمبر.

وأعلن الممثل روبرت داونى جونيور عن تسمية الصخرة فيما كان أعضاء الفرقة ميك جاجر وكيث ريتشاردز ورونى وود وتشارلى واتس يستعدون لإحياء حفل مساء أمس الخميس فى استاد باسادينا روز بول بالقرب من مختبر ناسا للدفع النفاث.

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ووصفت الفرقة المعروفة بأغان مثل (سيمباثى ويذ ذا ديفل) و(براون شوجار) هذا التكريم بأنه "علامة بارزة فى تاريخها الطويل الحافل بالأحداث".

وقالت ناسا إنه رغم أن التسمية غير رسمية فسوف تظهر على الخرائط الخاصة بالمريخ. ولا تطلق أسماء رسمية على مذنبات أو أجسام أخرى فى المجموعة الشمسية سوى من خلال الاتحاد الفلكى الدولي.