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ماجد القلعى يعرض "كفر أبو حتة" على مسرح جمصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرص الفنان الكوميدى ماجد القلعى مسرحيته الجديدة " كفر أبو حتة " من إنتاج الفرقه القومية للموسيقى الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية برئاسة الدكتور عادل عبده، على  مسرح جمصة هذه الأيام، ومن المقرر انتقالها إلى مسرح البالون بالعجوزة لاستمرار عرضها.

مسرحية "كفر أبو حتة" بطولة ماجد القلعى وماهر سليم المطرب والممثل الشاب محمد الخولى وهدير عبد الرحمن، والمسرحية من تأليف وإخراج حسن سعد.

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