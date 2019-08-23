شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الخليج محمد عبده ضمن جولته الصيفية.. ماذا قال عن حفل القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالاً للنجاحات التي يحصدها "فنان العرب" هذا الصيف، وتزامناً مع التهاني التي يتلقاها نجم الأغنية السعودية والخليجية، المطرب محمد عبده، احتفاء بمسيرته الفنية الناجحة التي تتخطى 50 عاما من الاحترام والحب والتقدير والتألق، أحيا "نجم الأماكن" حفلاً غنائياً ساهراً بحضور حشد جماهيري كبير في "أم الدنيا" مصر، وقد استمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وأقيمت السهرة في قاعة "القاهرة" بأحد الفنادق الكبرى.

وصف "فنان العرب" محمد عبده هذه السهرة الغنائية التى أقيمت فى مصر أنها " ليلة مميزة لجمهور أقل ما يمكن وصفه أنه نخبوي، سمّيع، راقي ومتعطّش لما هو طربيّ".

وتأكيداً على مهنية "فنان العرب" وحرفيته وحبه لمهنته، كان قد أجرى محمد عبده مع الفرقة الموسيقية الكبيرة المصاحبة له بقيادة المايسترو هاني فرحات، بروفات مكثفة على كافة الأغاني التي اختارها للسهرة القاهرية التي بلغ عددها قرابة 20 أغنية، وفي هذا السياق يقول محمد عبده :"في البداية أجرينا بروفة على كل الأغاني المقترحة للحفل، ثم اخترنا منها البرنامج النهائي للحفل، والأهم أني راعيت عامل عدم تكرار الأغاني التي سبق أن قدمتها في مصر، كذلك أن يتناسب برنامج الحفل مع ذائقة الجمهور الخليجي والعربي الذي عاش معي أجواء هذا الحفل الجماهيري المفعم بالمتعة والتشويق والطرب، خاصة وأني دوما أتفاءل بحفلاتي التي هي من تنظيم إشراف أخي وحبيبي سالم الهندي، وتعاوننا ونجاحاتنا سوياً تشهد بذلك ".

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بدأ فنان العرب حفله بـ"على البال" لتتوالى بعدها أغانيه :"مجموعة إنسان، مذهلة، اختلفنا، بنت النور، رماد المصابيح، تذكرين، شبيه الريح " وغيرها، وما أن وصل لرائعته "الأماكن"، اهتزت القاعة بالهتافات، وظل الحضور يردد معه كلمات الأغنية.

يذكر أن حفل "فنان العرب" في القاهرة ، يأتي ضمن جولة غنائية ناجحة للمطرب محمد عبده هذا الصيف، بدأها في مدن المملكة العربية السعودية، حيث شارك في الكثير من الحفلات ضمن خارطة المهرجانات التي تقدمها "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة، منها "حفلات موسم صيف عسير" و"حفلات صيف الباحة" وحفل الرياض ضمن "حفلات العيد في السعودية" ، كما شارك مؤخراً في الأوبريت الذي تم به افتتاح مهرجان "سوق عكاظ"، وكان له حفلاً في لندن.