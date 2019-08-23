إعدام “سفاح المثليين” في أمريكا!

كتب امير فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2019 02:50 مساءً - أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الامريكية، مساء الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بالجرعة القاتلة بحق رجل في السابعة والخمسين من العمر أقر بأنه قتل ستة رجال من مثليي الجنس في العام 1994.

وجرى الإعلان عن وفاة غاري راي بولز الملقب بـ“قاتل آي-95″، نسبة إلى الطريق السريع الذي كان يترك جثث ضحاياه عليه في شرق الولايات المتحدة في وقت متأخر أمس.

وفي تصريح مكتوب أخير، تقدم بولز باعتذار عن ”الألم والعذابات“ التي تسبب بها لضحاياه، وكتب ”لم أرد يومًا أن تكون حياتي على هذا النحو، المرء لا يستفيق في صباح أحد الأيام ويقرر أن يصبح سفاحًا“.

وفي 1994، أوقف غاري راي بولز في جاكسونفيل في شمال شرق فلوريدا على خلفية قتل والتر جاميل هينتون.

وأقر بعدها بأنه قتل خمسة رجال آخرين في ولايات عدة لكن حكم الإعدام لم يصدر إلا عن سادس جرائم القتل التي اقترفها وراح ضحيتها هينتون.