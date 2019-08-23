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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/8/23 03:27 م بتوقيت أبوظبي
مايلي سايرس وليام همسوورث
نفت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، الخميس، الاتهامات الموجّهة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخيانة زوجها الممثل الأسترالي ليام همسوورث الذي انفصلت عنه مؤخراً.
وكتبت سايري على "تويتر": "أتفهّم أنه ينبغي لي اعتماد الشفافية مع المعجبين الذين أحبّهم، بسبب نهج العيش الذي اخترته، لكن ما لا أتقبله هو أن أُتهم بالكذب بشأن جريمة لم أرتكبها".
ثم استعرضت هفوات اقترفتها في شبابها، متطرقة إلى تحوّلها من معشوقة المراهقين بشخصية هانا مونتانا إلى فنانة جريئة وغريبة الأطوار.
وأردفت: "لكن في الواقع، عندما تصالحت مع ليام، كنت مخلصة وصادقة، ويمكنني تقبّل الكثير من الأمور لكن ليس أن زواجي انتهى بسبب خيانة".
وقالت: "كنت بحاجة إلى اتخاذ قرار سليم لمصلحتي والتخلّص من نمط العيش القديم، ولم أكن يوما سعيدة لهذه الدرجة، ويمكنكم أن تقولوا ما يحلو لكم عني، لكن ليس أنني كاذبة".
وانفصلت سايرس عن ليام بعد علاقة متقلّبة دامت 10 سنوات وثمانية أشهر من الزواج.
وقالت المغنية البالغة من العمر 26 عاما في مقابلة أجرتها معها حديثا مجلة "إيل" إنها لا تجد نفسها في الصورة النمطية للمرأة المتزوجة.
كانت هذه تفاصيل خبر مايلي سايرس تنفي اتهامات خيانتها لزوجها: لست كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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