إنفوجراف.. أشهر 5 أفلام عن الزعيم الهندي غاندي‎

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استمدت بوليوود الكثير من قصصها البطولية وأفلامها الأسطورية من ملهمها الأول الزعيم الهندي الكبير المهاتما غاندي، الذي قدم العديد من الإنجازات أصبحت فيما بعد مادة مشوقة لصناع السينما.
وقدم صناع السينما الأشهر في آسيا أكثر من ١٥ فيلما عالميا تروي قصة حياة البطل الفريد، من بينها "هاي رام" و"غاندي ماي فازر".
الإنفوجراف التالي يستعرض أشهر ٥ أفلام سحرت بها بوليوود العالم عن المهاتما غاندي.
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