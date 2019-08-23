خاص- داليدا خليل عاتبة على نادر الاتات وتقول: فاليري ابو شقرا تحتاج الى الوقت

أطلت النجمة اللبنانية داليدا خليل في حلقة جديدة من برنامج “أكلناها” من تقديم النجم السوري باسم ياخور وذلك عبر شاشة “لنا”.

قبل الدخول في سياق الحلقة، لا بد من الإشارة الى أن داليدا ظهرت بعفويتها وجمالها وأناقتها وعلى طبيعتها ناشرة طاقتها الايجابية إن من خلال أجوبتها أو على المسرح حيث قدمت مجموعة من الأغنيات منها “يا حلاق”، “يا صبابين الشاي”. كما أدت ديو مشترك مع باسم ياخور بأغنية “انت حبيب القلب”.

وعلى أغنية “نساي” رقصت داليدا بجسدها الرشيق وباحترافيتها مع الراقص المحترف مايك بولاديان حيث اشعلا الاجواء بوصلة الرقص المميزة.

وبالعودة الى مجريات الحلقة، ورداً على سؤال حول أهم صفة بفارس احلامها؟

وبين أحواله المادية أو مركزه وسلطته، اختارت داليدا السلطة التي تأتي بالأموال.

ورداً على سؤال حول تأخر فكرة الارتباط لديها؟

وبين “لم أشبع من حياة العزوبية” أو “مرتبطة بعلاقة مع رجل لا يستطيع ان يتزوجها”، اختارت داليدا ان تأكل الطبق الذي أمامها كي تتجنب الاجابة على السؤال.

واستكمل باسم ياخور طارحاً الأسئلة على داليدا لافتاً ان في حفل توقيع اغنيتها الجديدة “وردة بوردة” تواجد العديد من النجوم ولكن لوحظ غياب البعض منهم، فمن هو النجم الذي حزنت وعتبت على عدم حضوره؟

جاوبت داليدا على السؤال بكل صراحة حيث سمّت النجم نادر الاتات الذي وعدها بحضور الاحتفالية ولم يفِ بوعده وقالت “ان العتب على قدر المحبة” خاصة أن علاقة صداقة قوية تربطها معه وتعتبره كشقيقها ولكن ربما هناك ظرفاً طرأ عليه في اللحظات الاخيرة منعه من الحضور.

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ورداً على سؤال حول تصريحها السابق الذي أشارت فيه الى أنها لم تكن متحمسة لأي دور عرض في رمضان 2018.

فمن كان المسلسل الذي تعتبره الأفشل برأيها بين: تانغو (باسل خياط ودانييلا رحمة) – الهيبة العودة (تيم حسن ونيكول سابا) – طريق (عابد فهد ونادين نسيب نجيم)

اعتبرت داليدا ان مسلسل “تانغو” و”طريق” كانا افضل من “الهيبة العودة” الذي كان الحلقة الأضعف.

وفي سؤال جديد حول أي ممثلة تخاف أكثر من نجوميتها فاليري أبو شقرا أو نادين نسيب نجيم أو دانييلا رحمة.

استبعدت داليدا خليل فاليري أبو شقرا من المنافسة لأن كل ممثل جديد يحتاج الى وقت كي يصبح متمكناً امام الكاميرا أو المخرج أو امام الممثلين ولا زال الوقت مبكراً أمام “ابو شقرا” كي تصل الى مرحلة المنافسة.

وأكدت الى أنها لا تخاف من نجومية أي واحدة ولكن ربما عربياً نادين نسيب نجيم وصلت الى مستوى لم أصل اليه بعد، فأختارت داليدا نادين موجهة لها تحية. واصفة إياها بـ “حبيبة قلبي”.

ورداً على سؤال حول اعتبار انه لم يكن هناك من ديو تمثيلي ناجح كالديو الذي قدمته مع زياد برجي.

فمن برأيها أسوأ ديو بين: (نادين ن. نجيم وتيم حسن) – (نادين ن. نجيم وعابد فهد) – (نادين ن. نجيم ويوسف الخال)

أكدت داليدا أن نادين نجحت مع أسماء الممثلين الواردة أعلاه، ورفضت “خليل” اختيار ثنائي واحد فأضطرت أن تاكل الطبق أمامها بحسب شروط اللعبة.