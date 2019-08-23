133 طلب تقديم للمشاركة في الدورة الثالثة لـ"منصة الجونة السينمائية" 2019

استقبل منطلق الجونة السينمائي، مختبر الإبداع وتطوير المشاريع، نحو 133 طلب تقديم (92 مشروعًا في مرحلة التطوير، و41 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج)، اختير منها 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (7 مشاريع روائية طويلة و5 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (فيلمين روائيين طويلين، و4 أفلام وثائقية طويلة) بناءً على المحتوى، والرؤية الفنية، وإمكانات التنفيذ المالية.

وتتضمن مشاريع الأفلام الروائية الطويلة في مرحلة التطوير: "موسم" لريم مجدي/المغرب، و"رأس مقطوعة" للُطفي عاشور/تونس، و"في الجون" لتامر عشري/مصر، و"تونس جربة" لآمال قلاتي/تونس، و"جنى" لإيلي داغر/لبنان، و"ابتسامة ثُريا" لسيريل عريس /لبنان، و"بنات عبد الرحمن" لزيد أبو حمدان/الأردن.

أما مشاريع الأفلام الوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير فتتضمن: "نافورة الباخشي سراي" لمحمد طاهر/مصر، و"الباقون" للينا سنجاب/لبنان، و"يلا بابا!" لإنجي عبيد/لبنان، و"البحث عن سعدة" لعرين عمري/فلسطين، و"إيثيل" لمحمد صيام/مصر.

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وتتضمن القائمة فيلمين روائيين طويلين في مرحلة ما بعد الإنتاج هما: "كلشي ماكو" لميسون الباججي/العراق، و"ميكا" لإسماعيل فروخي/المغرب. كما تتضمن أربعة أفلام وثائقية في مرحلة ما بعد الإنتاج هي: "نفس" لريمي عيناني/لبنان، و"كباتن الزعتري" لعلي العربي/مصر، و"بعيدًا عن النيل" لشريف القطشة/مصر، و"السبعينيات المُظلمة" لعلي الصافي/المغرب.

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وهنأ "مهرجان الجونة السينمائي" الأفلام الثلاثة التي حصلت على دعم منصة الجونة السينمائية، وستُعرض في قسم "اكتشاف" (ديسكفري) في الدورة الـ44 لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وهي: "بعلم الوصول" لهشام صقر، و"1982" لوليد مؤنس، و"حلم نورا" لهند بوجمعة. كما سيُعرض الفيلم الأخير في قسم المخرجين الجدد في الدورة الـ67 لمهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي. إضافة إلى ذلك فقد عُرض فيلمان حائزان على دعم المنصة، في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وهما: "خرطوم أوفسايد" (إخراج مروة زين) الذي عُرض في برنامج المنتدى، و"حديث عن الأشجار" لصهيب قسم الباري، والذي فاز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم وثائقي (بانوراما دوكيومنتي)، وجائزة "جلاشوتي" للفيلم الوثائقي

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