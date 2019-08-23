هيثم شاكر يستعيد ذكرياته بإطلاق ألبومه الجديد "معرفة قديمة "

احتفل راديو "إينرجي"، بإطلاق الفنان هيثم شاكر ألبومه الجديد "معرفة قديمة" بعد غياب دام 5 أعوام عن الساحة الفنية، وذلك خلال استضافته في برنامج "عيشها بإينرجي" مع وائل منصور وسارة المنذر، في حوار تناول كواليس الألبوم، ورد فعله بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه.

وقال "شاكر"، إنه بدأ تحضير ألبوم "معرفة قديمة" عام 2015، لافتًا إلى أنه كان يحاول تقديم وجهة نظر معينة من خلال طقوس يتبعها في اختيار أغانيه "الأغنية لازم تلمسني عشان اختارها، إحنا عملنا فوق الـ٣٠ أغنية وتخلينا عن بعض الأغاني لأن أفكارها اتحرقت وقدمها زملاء تانيين"، متابعا: "الأغاني رزق.. ممكن أغنية ماتلقش عليا بس تكسر الدنيا مع حد تاني".

وتابع "شاكر"، أنه صور 3 أغاني من الألبوم بطريقة الفيديو كليب في اليونان، وأنه أطلق "ماتوصونيش"، على أن يصدر الأغنيتين الأخرتين تباعا.

وعلق على احتلال أغاني ألبومه الجديد المركز الأول في Trend "يوتيوب" والمركز الأول "آي تيونز"، قائلاً: "لم أتوقع هذا النجاح الجماهيري الكبير".

وأشار إلى أنه ليس ضروريًا أن يمر بتجربة الأغنية، مضيفًا: "المهم تلمسني، الأمر أشبه بممثل شاطر يجيد أداء أدواره"، مختتما تصريحاته: "كنت بعيدا عن السوشيال ميديا، لم أكن أحب التواجد بشكل دائم، لكن مؤخرا وقبل صدور الألبوم أصبحت أكثر حضورا على جميع المنصات".

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