قتلى وجرحى قُبيل حفل مغني الراب سولكينغ في الجزائر

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الجزائر: سقط عدد من القتلى والجرحى خلال تدافع عند أحد مداخل ملعب رياضي في العاصمة الجزائرية مساء الخميس قبيل حفلة لنجم الراب الجزائري سولكينغ الذي يردد المتظاهرون إحدى أغنياته في أغلب الأحيان، كما ذكرت وسائل إعلام جزائرية خاصة في نبأ تعذر تأكيده على الفور.

وقال الموقع الإخباري الإلكتروني الناطق بالفرنسية "تو سور لالجيري" (كل شيء عن الجزائر) نقلاً عن مصادر من مستشفيات إن "الحفل-الحدث للمغني سولكينغ (...) في الجزائر شهد مأساة رهيبة: خمسة أشخاص -- ثلاثة فتية وفتاتان -- قتلوا وجرح 21 آخرين في تدافع".

وأضاف الموقع الالكتروني أن التدافع حدث "أمام أحد مداخل الملعب".

من جهته، تحدث الموقع الالكتروني لمجموعة الإعلام الخاصة "البلاد" عن "خمس وفيات على الأقل وجرحى بسبب التدافع في حفلة سولكينغ"، بدون أن يضيف أي تفاصيل. وأوضح أن ممثلاً للنيابة توجه إلى المكان ثم إلى مستشفى الجزائر الذي نُقل إليه الجرحى.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ينقل عدد من الأشخاص بدون ذكر مصادر أو توضيح ما إذا كانوا في مكان الحادث، أن التدافع حدث حوالى الساعة 20,00 (19,00 ت غ) قبل ساعة من بدء الحفلة التي جرت بعد ذلك بشكل طبيعي. وذكروا أن الملعب كان ممتلئا بينما كان عدد من الأشخاص الذين اشتروا بطاقات، عالقين في الخارج.

الجدير ذكره أن وكالة الأنباء الجزائرية ولا التلفزيون الوطني لم يذكرا الحادث.

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فرانس برس

وفي اتصالات هاتفية أجرتها وكالة فرانس برس، قال أربعة أشخاص حضروا الحفلة وكانوا داخل الملعب عند وقوع التدافع الذي تحدثت عنه وسيلتا الإعلام، إنهم لم يلاحظوا أي شيء ولم يعلموا بهذا التدافع. وعند خروجهم من الملعب في نهاية الحفلة حوالى منتصف الليل لم يروا فريق إسعاف.

ويردد المتظاهرون في أغلب الأحيان أغنية "الحرية" التي أهداها مغني الراب الجزائري المقيم في فرنسا إلى لمتظاهرين.

وطرحت الأغنية في شهر مارس الماضي بعد أقل من شهر على بدء التظاهرات الكبيرة في 22 فبراير ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال منذ ذلك الحين، ثم ضد النظام.