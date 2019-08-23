شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال جماهيرى على مسرحية "كلها غلط" لـ أشرف عبدالباقى بالمهرجان القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مسرحية "كلها غلط_ جريما في المعادى" للمخرج النجم أشرف عبد الباقى إقبالا جماهيريا كبيرا لحضور العرض المسرحي المقام على مسرح نجيب الريحانى بوسط القاهرة، والذى يشارك فى الدورة الـ 12 للمهرجان القومى للمسرح المصرى.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض الآن أيضا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف Henry Lewis و Jonathan sayer و Henry shields.

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامى.

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