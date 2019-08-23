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شاهد.. محمد رمضان يواصل بروفاته الأخيرة قبل حفله بالساحل مساء اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم محمد رمضان بروفاته الأخيرة استعدادا لحفله مساء اليوم بالساحل الشمالى، وننشر صور الاستعدادات الأخيرة وشكل المسرح الذى يغنى عليه الأسطورة وسط جماهيره.

ويستعد محمد رمضان لتقديم عدد من المفاجآت لجمهوره خلال، أبرزها تقديمه لأكثر من أغنية جديدة يقوم ببروفات يومية عليها.

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النجم محمد رمضان انتهى من وضع اللمسات النهائية على ثلاث أغان تحديداً هى "السلطان، فرزاتشى، كزانوفا"، ومن المقرر أن يقوم بغنائها فى حفل الليلة، إلى جانب تقديم مجموعة من أبرز أغانيه التى حققت نجاحا كبيرا مع الجماهير فى الفترة الماضية. 

ويشهد الحفل شو استعراضى من خلال المسرح المبتكر والشاشات مع الاستعانة بمئات الراقصين المتخصصين على أن يكون لكل أغنية استعراض مختلف، والحفل من إخراج تامر كرم مخرج مسرحية "الملك لير" تامر كرم، ومسرح تامر فوزى، إضاءة وشاشات وليد الحريرى، فاير سامى يوسف.

وطرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية مؤخراً وهو ديو "انساى" الذى جمعه بالنجم المغربى سعد لمجرد وتم تصويره فى العاصمة الفرنسية باريس على طريقة الفيديو كليب مع المخرج حسام الحسينى، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 مليون مشاهدة على موقع يوتويب، ومن المقرر أن يغنيها رمضان فى حفله بالساحل.

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