شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عروض فى الخليج 365 للمهرجان القومى للمسرح المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل عروض المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة النجم أحمد عبد العزيز، وتعرض اليوم الجمعة 10 مسرحيات على 10 مسارح بالقاهرة الكبرى.

ففى السادسة مساءً يعرض لليوم الثانى على التوالى العرض المسرحى "نزهة فى أرض المعركة" للمخرج كريم شهدى على مسرح مركز الإبداع، كما يقام العرض المسرحى "الشاطئ" للمخرج ضياء زكريا بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ويقام العرض المسرحى "نابولى مليونيرة" للمخرج تامر الكاشف بقاعة زكى طليمات.

وتعرض مسرحية "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند بمركز الهناجر للفنون فى الثامنة مساءً، وفى تمام الثامنة والنصف مساء تقام 4 عروض مسرحية هى "عروسة النيل" للمخرجة زينب حافظ، على مسرح العالم الصغير، كما تعرض مسرحية "ترنيمة الفلاح الفصيح" للمخرج سعد سليمان على مسرح السلام.

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وعلى مسرح متروبول، يقام العرض المسرحى "المسيح يصلب فى فلسطين" للمخرج إميل شوقي، كما تعرض مسرحية "سفروتة شيكا بيكا" للمخرج ممدوح صالح، على مسرح الحديقة الدولية.

وفى العاشرة مساء، يقام العرض المسرحى "قضية ضليلة الحمار" للمخرج محمد عصام، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، كما تعرض مسرحية "جريمة فى المعادي" للفنان أشرف عبدالباقى على مسرح الريحانى فى نفس التوقيت .

تقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومى للمسرح المصري، فى الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.