عمرو وهبة يتحدث عن تجربته في فيلمه الجديد "ماكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يشارك الفنان عمرو وهبة، في فيلم "ماكو" بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم منة فضالي وقصي خولي.

ونشر وهبة، بوستر له من الفيلم، عبر حسابه على "انستجرام"، معلقًا "هزرنا كتير؟.. طيب فيلم ماكو بالنسبالي هو أصعب ظروف شغل من حيث التصوير والتنفيذ والتدريب والتمثيل، الفيلم تجربة مختلفة جداً وصعبة، بس بتعب وحماس كل الناس اللي شغاله بقلب".

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وأضاف: "إن شاء الله الفيلم يكمل على خير ويطلع حاجة تشرفنا وتعجبكوا وتشوفوا حدوتة مختلفة، أحداثها مستوحاة من أحداث حقيقية وفكرة وتنفيذ محصلش قبل كده في السينما المصرية والعربية بنعمل اللي علينا والتوفيق من عند ربنا".

فيلم "ماكو" بطولة قصي خولي، ناهد السباعي، منة فضالي، خالد أنور، سارة الشامي، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.

الفيلم تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكانٍ مليء بالذكريات.

