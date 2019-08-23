إيرادات الخميس.. "Angel has fallen" الثاني و"The Lion King" بالمركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الخميس 22 أغسطس، إيراد قُدر بـ376 ألفًا و471 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، محققًا 356 ألفًا و683 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo DiCaprio، بعد تحقيقه 307 آلاف و496 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 94 ألفًا و810 جنيهات.

ذهب المركز الخامس لفيلم "The Lion King"بعد تحقيقه 86 ألفًا و27 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Ready or Not" بطولة Samara Weaving، وبلغ إيراده أمس 84 ألفًا و664 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Aladdin" بطولة Will Smith، بعد تحقيقه 36 ألفًا و328 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Crawl" بطولة Kaya Scodelario ، محققًا 20 ألفًا و662 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "Toy Story 4" بطولة Tom Hanks، وقُدرت إيراداته بـ19 ألفًا و805 جنيهات، وفي المركز العاشر جاء فيلم "The Angry Birds Movie 2"، محققًا 19 ألفًا و101 جنيه.