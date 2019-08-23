بالفيديو| بعد الحكم بحبسه.. لينا الفيشاوي تكشف تفاصيل الأزمة بين والدها ووالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو لها عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، تحدثت خلاله باللغتين العربية والإنجليزية، عن الأزمة المُثارة منذ سنوات بين والدها ووالدتها هند الحناوي، عقب الحكم الذي يقضي بحبس والدها شهر لعدم سداده النفقة الخاصة بها.

وبدأت لينا، بتعريف نفسها في الفيديو قائلة: ازيكم، أنا اسمي لينا الفيشاوي، أنا بعمل الفيديو ده بخصوص الحبس بتاع بابايا، ولأول مرة أتحدث عن ذكرياتي مع والدي، عندما كان لدي 3 سنوات من العمر، كنت صغيرة وقتها، وكانت هناك مشاكل طول الوقت بين والدي ووالدتي هند الحناوي، وكنت أعتقد أن هذه المشاكل إما بسبب المصروفات البيت أو فلوس لوالدتي أو بسببي".

وتابعت: والدتي كانت ترغب في السفر لدراسة الدكتوراة في المملكة المتحدة، قبل 3 سنوات، وأرادت اصطحابي معها لاستكمال دراستي هناك، فوافق والدي على طلبها ولكن كان شرطه أن يقوم هو باختيار المدرسة التي سأدرس فيها، وبالفعل حدث ذلك، وتكفل بمصاريفي لمدة شهرين وبعدها قرر عدم دفع أي مصاريف أخرى".

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وأوضحت قائلة: "الحياة في بريطانيا صعبة ومكلفة، ولم يكن والدي يتحمل مصروفاتي التي اتفق عليها مع والدتي، وفوجئت بصدور حكم بحبسه لعدم سداد النفقة، وتحدث معي بعدها وطالبني بأن أكون جزءا من حياته وأعود للعيش معه."

وأضافت: "تعجبت كثيرًا من حديث والدى لي، لأني لم أشعر لمرة أنه يهتم بي، وأن أكون جزءًا من حياته، وكنت أظن أنه يفعل ذلك لأمر يتعلق بالفلوس والمصروفات، لم أحس بالحب من أحد من عائلتي سوى جدى الراحل فاروق الفيشاوي، ووالدي لا يرغب في أن أحظى بتعليم جيد وراقي، وأعيش حياة كريمة".