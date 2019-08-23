حسني صالح يبدأ تصوير "بنت القبايل" قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يستعد المخرج حسني صالح لبدء تصوير "بنت القبايل"، إذ تجمعه الفترة الحالية جلسات عمل مع فريق المسلسل.
يشارك في بطولة المسلسل سمية الخشاب، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، أنوشكا، باسم سمرة، ياسمين جمال، بهاء ثروت، سميرة عبدالعزيز، مدحت تيخة، محمود الجابري.
"بنت القبايل" تأليف شاذلي فرح، أشعار الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، غناء مدحت صالح وياسمين علي، موسيقى تصويرية عمرو إسماعيل.
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