الجمعة والسبت.. عرض "ترنيمة الفلاح الفصيح" ضمن "القومي للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقدم فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح من جديد عرضها المسرحي "ترنيمة الفلاح الفصيح"، وذلك اليوم الجمعة وغدًا السبت 23 و24 أغسطس الجاري على مسرح السلام بشارع القصر العيني في تمام الثامنة والنصف مساءً، إذ يشارك العرض ضمن مسابقة مسرح الكبار في فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ١٢، ويُقدم بالمجان.

العرض أوبرا فرعونية بالشعر العربي، تنطلق فكرة العرض من الحكاية التراثية للفلاح الفصيح، مع تمديد اتجاه الفكرة لتتعدى مجرد سرقة أموال الفلاح أو قافلته إلى سرقة الكيان الإنساني نفسه من عقل وقلب وروح.

تعتمد الأوبرا الفرعونية على طقوس مستوحاة من التراث الفرعوني مثل طقوس التحنيط وطقوس العبور، ويعمل العرض على فكرة المؤدي الشامل الذي يمثل ويغني ويرقص ويعزف في نفس الوقت.

"ترنيمة الفلاح الفصيح" بطولة هاني عبدالناصر، حنان الفيومي، وسام مصطفى، إسلام أسامة، مي صفوت، محمود عبدالمحسن، أحمد علاء الدين، إينا فاضل، رانيا علاء الدين، معاذ عسكر، مريم سليمان، رامي ماهر، محمد ثروت، هيثم درويش، إيفا عادل، محمد حامد، هايدي بركات، صموئيل إسحق، الموسيقى وألحان هاني عبدالناصر، ديكور وأزياء رامه فاروق، تأليف وأشعار محمد حمد، إخراج سعيد سليمان.