بالصور| إقبال جماهيري على "جريما في المعادي" بـ"القومي للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط" لمخرجها ومنتجها الفنان أشرف عبدالباقي، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وذلك لحضور العرض المسرحي المُقام على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة، والذي يشارك في الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

مسرحية كلها غلط the play that gose wrong هي رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن.

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.