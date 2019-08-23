تراند اليوم : بعد إهانتها للبدينات.. فيديو| رد صادم من ممثلة مصرية على "ريهام سعيد"

استنكرت الممثلة المصرية إنجي وجدان، تصريحات الإعلامية ريهام سعيد التي هاجمت فيها من يعانون من السمنة، والتي أشعلت موجة من الاستياء الواسع في مصر وخارجها.

وقالت إنجي في مطقع فيديو نشرته عبر قناتها على موقع "يوتيوب": "ريهام سعيد قالت إن من يعانون السمنة ميتين وشكلها وحش ويمثلون عبء على الدولة وأقول لك إنني سمينة ولا أعاني من كل ما ذكرتيه، وتعاطفت معك عندما أعلنت أنك مريضة والجميع وقف بجانبك وليس في صالحك أن تسبي الناس وتضايقينهم وتسخري من شكلهم".

وأضاف: "انا كنت رياضية طوال عمري وأصبحت سمينة وحياتي سعيدة وزوجي وزنه رشيق ولم يعجب بي عندما كنت رشيقة مثله فقط، الموضوع ليس بالشكل ولا بالوزن، وهناك آخرون يعانون من السمنة بسبب المرض أو تناول الأدوية وغير ذلك، وحضرتك مش من حقك الحديث عن الذين لديهم زيادة بالوزن وتصفيهم بالميتين، وعن نفسي أنا مثال وعايشه سعيدة وأقدم أدوار تعطي أمل للناس ولم أصيبهم بالاكتئاب".

وتابعت: "في الحقيقة أنا لا اعرف انت تتحدثين على أي أساس، وهل عمرك ما شوفت ناس نحيفة وتتعرق أو لديهم مشاكل صحية بالظهر أول الأرجل، لا أعرف ما الذي تقولينه لماذا تسبي الناس وتصيبهم بالاكتئاب، وأنت في موقف من المفترض أن تطلبي من الناس أن يقفوا بجانبك مش أن تكوني ضدهم، وليس أن تسبينا جميعا".

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وأعربت عن اندهاشها من كلام ريهام سعيد قائلة:" لا أستطع استيعاب ما قلته أنا هتجنن، ليس من حق أي شخص أن يقول لي أنني سمينة أو لست على قيد الحياة، لا يجب أن نحكم على الأخرون من أشكالهم وأحجامهم لأنها تفاهة وعن نفسي أجد أنني تافهة لو فكرت في الناس من مجرد مظهرهم فقط أو ملابسه أو سيارته أو ما يفعله، وأتمنى أن تحذري من تصريحاتك بعد الآن ولا اعتقد أنك على استعداد أن تخسري الناس أكثر من الجزء الكبير الذي خسرته بالفعل ومن فضلك خليك في حالك".

وكانت ريهام سعيد شنت هجومًا لاذعًا على السيمنات خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة"، واصفة الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد بأنهم عبء على أهلهم وعلى الدولة.

كما توجهت إلى النساء السمينات لافتة إلى أن مظهرهن ليس جميلاً وأنهن يشوهن المظهر.

وتسببت تلك التصريحات في أثارة ضجة كبيرة الكبيرة شارك فيها إعلاميون وصحفيون مصريون وعرب، وطالبوا المجلس الأعلى للإعلام بأن يوقفها ويحيلها إلى التحقيق، بسبب "التنمر" الذي مارسته ضد ملايين النساء.

كما تعرض البعض لها بالسب والإهانة ووصفوها بأنها "عار" على الإعلام.



