تراند اليوم : كلام نهائي.. ممثلة مصرية شهيرة تؤكد انفصالها عن زوجها الداعية الإسلامي...

أكّدت الممثلة المصرية شيري عادل، نبأ انفصالها عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود.

ونشرت "شيري" خبرًا لموقع "في الفن" عن قصة انفصالها من خلال خاصية "’ستوري"‘ عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وجاء في التفاصيل، أن "الانفصال بين معز مسعود وشيري عادل وقع بالفعل خلال الفترة الماضية، بعد مرور عام على زواجهما، وأن العلاقة بين الثنائي حاليًا قائمة على الصداقة بين الطرفين".

وبيّنت شيري عادل عبر حسابها، أن "المقابلات بينها وبين معز مسعود مستمرة؛ لأن بينهما تعاونات فنية، وأنه من الطبيعي أن يلتقيا كمنتج وفنانة".

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ومقطع الفيديو الذي شاركته عادل في 23 يوليو الماضي، وردت فيه على أن الإشاعات المتداولة حول انفصالها عن زوجها معز مسعود، جاءت بعد الانفصال بينهما.

وظهرت شيري برفقة مسعود، في المقطع؛ للتأكيد على أنهما تجمعهما علاقة إنسانية ومستمرة بعد الطلاق.

يذكر أن معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان يخص مسلسل "السهام المارقة" قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني من المسلسل معلنا عن زواجهما قبل فترة.