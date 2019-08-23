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تراند اليوم : بالفيديو| سر وصية "عزت أبوعوف" التي أبكت شقيقته...

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كشفت الممثلة المصرية الفنانة مها أبو عوف عن وصية شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف في أول ظهور إعلامي بعد أسابيع من وفاته.

وقالت ببرنامج "أسرار النجوم" على محطة "نجوم fm"، إن شقيقها طلب قبل وفاته من جميع شقيقاته أن يحافظن على بعضهن ويرعون أنفسهن.

وأضاف: "عزت كان في أخر أيامه لا يتحدث كثيرًا، ولكنه في أحد اللقاءات قال إنه يدعي الله أن يشفيه لخوفه الشديد على حزن شقيقاته". ولم تتمالك نفسها وبكت وطلبت علي التوقف عن الحلقة قليلاً.

وكان الممثل والموسيقي المصري الراحل شكل مع شقيقاته الأربع فرقة "فور إم" في الثمانينات.

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وتوفي أبو عوف في مطلع مايو الماضي، بعد صراع مع المرض.

 


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