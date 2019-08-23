تراند اليوم : قدم لها مكافأة ضخمة.. قصة ضرب راقصة شهيرة في فرح ابنة "عبدالناصر"



كشفت الراقصة المصرية الفنانة نجوى فؤاد عن تعرضها للضرب في زفاف ابنة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، ورد فعل الأخير على ما تعرّضت له.

وقالت "نجوى" خلال مقابلة تليفزيونية إن الشئون المعنوية اصطحبتها للرقص في فرح منى ابنة عبدالناصر على أشرف مروان، وفي ذلك الوقت كانت هناك أغنية جديدة "زغرودة رنت في بيتنا"، وأخذت معها صندوق حمام أبيض، وأثناء الرقص قامت بإطلاق الحمام ليطير.



غير أنها تفاجأت – كما تروي - بـأن الستار نزلت، وتعرضت لصفعة قوية على وجهها، وبعدها فوجئت بالرئيس جمال عبدالناصر ذهب لها وسلم عليها واعتذر عما حدث: "قالي يا ابنتي معلهش أنا عارف إمك تقصدي إيه"، وأعطاها مبلغ 500 جنيه، وكان ذلك في حضور عبدالحكيم عامر، أقرب المقربين للرئيس ووزير الدفاع آنذاك.