بالفيديو: فنانة خليجية تثير الجدل لظهورها بلوك أحلام

نشرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.

وظهرت فاطمة في الفيديو وهي تسير في إحدى المناطق السياحية ، ولفتت الأنظار بارتدائها سروال جينز قصيراً وضيقاً، ما أثار موجة من التعليقات التي تراوحت بين مهاجمتها والدفاع عنها.

وأكثر ما اثار الاهتمام هو اعتقاد الكثير من المتابعين ان من تظهر في الفيديو هي الفنانة الإماراتية أحلام.

وجاء في التعليقات: ” أحسبها أحلام ” و ” الله يهديها كان غطت هالسيقان ” و ” طيب عادي وين المشكلة؟ هي قد قالت إنها تلبس كذا ” و ” على بالي أحلام “.