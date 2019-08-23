نشرت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اثار جدلاً واسعاً بين المتابعين.
وظهرت فاطمة في الفيديو وهي تسير في إحدى المناطق السياحية ، ولفتت الأنظار بارتدائها سروال جينز قصيراً وضيقاً، ما أثار موجة من التعليقات التي تراوحت بين مهاجمتها والدفاع عنها.
وأكثر ما اثار الاهتمام هو اعتقاد الكثير من المتابعين ان من تظهر في الفيديو هي الفنانة الإماراتية أحلام.
وجاء في التعليقات: ” أحسبها أحلام ” و ” الله يهديها كان غطت هالسيقان ” و ” طيب عادي وين المشكلة؟ هي قد قالت إنها تلبس كذا ” و ” على بالي أحلام “.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: فنانة خليجية تثير الجدل لظهورها بلوك أحلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.