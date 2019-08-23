غدًا.. إيمي سمير غانم ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

تحل الفنانة إيمي سمير غانم، ضيفة برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، في التاسعة والنصف مساء غدًا السبت على

قناة النهار.

من المقرر أن تكشف إيمي خلال الحلقة أسرار وكواليس خاصة عن آخر أعمالها الدرامية

مسلسل سوبر ميرو، كما تتحدث عن مسيرتها المهنية وبدايتها وعن والدها النجم الكبير سمير غانم ودنيا والفنانة دلال عبدالعزيز، إضافة إلى النجم حسن الرداد وغيرهم من نجوم الدراما والسينما المصرية.