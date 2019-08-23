جمهور الساحل انحاز لحكيم في حفله الثاني، الذي أقيم بفندق توليب، ووجد بالآلاف، والحماس سيطر عليه على مدار ثلاث ساعات كاملة، قدم فيها حكيم باقة متنوعة منأغنياته، وظل الجمهور يغني ويرقص معه طوال الحفل.
حكيم كسب الرهان كالمعتاد ليحقق رقمًا قياسيًا بوجود الجمهور بهذا الكم الضخم في حفلين على رغم أنهما أقيما في 10 أيام فقط.
الحفل الأول أحياه ثالث أيام عيد الأضحى بـ"ivory"، والثاني أمس بفندق توليت، ليتم رفع شعار كامل العدد في الحفلين ليغرد لوحده منفردًا بصدارة حفلات صيف .2019
كانت هذه تفاصيل خبر بأمر الجمهور.. حكيم نجم الساحل صيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.