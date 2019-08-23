بأمر الجمهور.. حكيم نجم الساحل صيف 2019

جمهور الساحل انحاز لحكيم في حفله الثاني، الذي أقيم بفندق توليب، ووجد بالآلاف، والحماس سيطر عليه على مدار ثلاث ساعات كاملة، قدم فيها حكيم باقة متنوعة من

أغنياته، وظل الجمهور يغني ويرقص معه طوال الحفل.حكيم كسب الرهان كالمعتاد ليحقق رقمًا قياسيًا بوجود الجمهور بهذا الكم الضخم في حفلين على رغم أنهما أقيما في 10 أيام فقط.الحفل الأول أحياه ثالث أيام عيد الأضحى بـ"ivory"، والثاني أمس بفندق توليت، ليتم رفع شعار كامل العدد في الحفلين ليغرد لوحده منفردًا بصدارة حفلات صيف .2019

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