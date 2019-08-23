الليلة.. نسمة محجوب تحيي حفلًا غنائيًا بالإسكندرية

تستعد المطربة نسمة محجوب، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم الجمعة، على المسرح المكشوف في مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية، ومن

المقرر أن يأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ17، حيث إن سعر التذكرة 90 جنيهًا.

تقدم نسمة خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها على خشبة المسرح منها:"هتقولي ايه، الحلو ماله، سيب روحك، عارفاك، قلبي وحرة فيه.. وغيرها