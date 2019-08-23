تنظم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء بالتعاون مع فرقة مركز شباب السواح، عرض مسرحي كوميدي بعنوان "العيلة"وذلك يوم الجمعة 23 أغسطس الساعة السابعة مساءً . يوم الجمعة 23 أغسطس الساعة السابعة مساءً . يشار على أنه يأتى ذلك فى إطار اهتمام المكتبة بتشجيع المواهب والمشاركة المجتمعية، واستيعاب الطاقات الشبابية وفتح نافذة لهم لتقديم إبداعاتهم على المسرح المكشوف بالمكتبة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عرض مسرحى بعنوان"العيلة" بمكتبة مصر العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.