غدًا.. فرقة جيبسي جاز بروجيكت تحيي حفلًا غنائيًا جاردن سيتي

تستعد فرقة جيبسي جاز بروجيكت، لإحياء حفل غنائي ضخم في رووم جاردن سيتي، وذلك مساء غدٍ السبت، حيث إن سعر التذكرة تبلغ 100

جنيه.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها

الجمهور على خشبة المسرح.

ويذكر أن جيبسي جاز بروجيكت هو أول فريق مصري يقدم موسيقى الجيبسي جاز لموسيقى الجاز في مصر وهي التي تتأثر بشكل كبير من موسيقى جانجو رينهارد وستيفان جرابيلي.