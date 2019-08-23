شاهد.. أمير طعيمة يصف تصرفات ريهام سعيد بـ"الحماقة"

وجه الشاعر الغنائي أمير طعيمة رسالة قاسية إلي الإعلامية ريهام سعيد بعد التصريحات الجارحة والمهينة التي صدرت عنها في برنامجها "صبايا"، بشأن الأشخاص المصابين بالسمنة.

فكتب طعيمة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر": "ريهام سعيد.. حتي الحماقة لازم يبقي ليها حدود وخطوط حمراء".

يُذكر أن ريهام سعيد هاجمت في آخر حلقات

برنامجها أصحاب السمنة المفرطة، ووصفتهم بكلمات مهينة، فقالت:"الناس التخينة ميتة.. عبء على أهلها وعلى الدولة وبيشوهوا المنظر.. منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي و بتفقدي جزءًا من أنوثتك".