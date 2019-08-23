زحام شديد وإقبال غير عادي على"جريما في المعادي"بالقومي للمسرح

شهد أمس العرض الأول لمسرحية "جريما في المعادي" للفنان أشرف عبدالباقي زحام شديدا وتسابق الجمهور لحضور العرض المسرحي الوحيد المشارك في المهرجان القومي للمسرح المصري ويمثل مسرح القطاع الخاص والمسرحية سيعاد عرضها اليوم على مسرح الريحاني وتشاهدهالجنة التحكيم الساعة العاشرة مساء.
مسرحية "جريما في المعادي" تتناول فكرة حدوث جريمة قتل في حي المعادي يتم التحقيق فيها مما يفجر العديد من المواقف الكوميدية وهي من تأليف henrylewisjonathansayer and henry shields ومصمم الإضاءة مصطفى عز الدين ومصمم الديكور محمود سامي ومصممة الملابس هالة الزهوي والمؤلف الموسيقي شادي عويضة وإخراج الفنان أشرف عبدالباقي .
تستمر عروض وفعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري حتي يوم 30 أغسطس الذي سيشهد حفل ختام الدورة الثانية عشر برئاسة النجم أحمد عبدالعزيز .
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