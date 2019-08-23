10 عروض مسرحية في اليوم السابع للمهرجان القومي للمسرح المصري

تستمر عروض المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم أحمد عبد العزيز ويعرض اليوم الجمعة 23 أغسطس 10 مسرحيات علي 10 مسارح من مسارح القاهرة الكبري .

ففي الساعة السادسة يعرض لليوم الثاني علي التوالي العرض المسرحي "نزهة في أرض المعركة" للمخرج كريم شهدي، على مسرح مركز الإبداع كما يقام العرض المسرحي "الشاطئ" للمخرج ضياء زكريا، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ويقام العرض المسرحي

"نابولي مليونيرة" للمخرج تامر الكاشف، بقاعة زكي طليمات.

كما تعرض مسرحية "أيام صفراء" للمخرج أشرف سند، بمركز الهناجر للفنون، في تمام الثامنة مساء وفي تمام الثامنة والنصف مساء، تقام ٤ عروض مسرحية هي "عروسة النيل" للمخرجة زينب حافظ، على مسرح العائم الصغير، كما تعرض مسرحية "ترنيمة الفلاح الفصيح" للمخرج سعد سليمان

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على مسرح السلام.

وعلى مسرح متروبول، يقام العرض المسرحي "المسيح يصلب في فلسطين" للمخرج إميل شوقي، كما تعرض مسرحية "سفروتة شيكا بيكا" للمخرج ممدوح صالح، على مسرح الحديقة الدولية.

وفي العاشرة مساء، يقام العرض المسرحي "قضية ضليلة الحمار" للمخرج محمد عصام، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، كما تعرض مسرحية "جريمة في المعادي" للفنان أشرف عبدالباقي على مسرح الريحاني في نفس التوقيت .

تقام الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، في الفترة من ١٧ وحتى ٣٠ أغسطس، برئاسة الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.