تستقبل قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، اليوم الجمعة، حفل ستاند آب كوميدي للفنان على قنديل، وذلك في تمام الساعةالسابعة مساءً.
من المقرر أن يقام الحفل تحت عنوان "آداب قسم فيسبوك"، حيث إنسعر التذكرة 70 جنيهًا.
يُذكر أن الفنان علي قنديل هو من أوائل من قدموا فن الإستاند آب كوميدي، وهو أيضًا أول من قدم ورشًا فنية لتعليم هذا الفن.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. علي قنديل يُحيي حفل ستاند آب كوميدي بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.