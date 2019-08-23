الليلة.. علي قنديل يُحيي حفل ستاند آب كوميدي بساقية الصاوي

تستقبل قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك، اليوم الجمعة، حفل ستاند آب كوميدي للفنان على قنديل، وذلك في تمام الساعة

السابعة مساءً.

من المقرر أن يقام الحفل تحت عنوان "آداب قسم فيسبوك"، حيث إن

سعر التذكرة 70 جنيهًا.

يُذكر أن الفنان علي قنديل هو من أوائل من قدموا فن الإستاند آب كوميدي، وهو أيضًا أول من قدم ورشًا فنية لتعليم هذا الفن.