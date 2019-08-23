هاني شاكر: فوزي بمقعد النقيب هو رد لكل من أساء لي.. وهذا ماسأفعله مع محمد رمضان

ميرنا وليد - بيروت - لم يكن الفنان ​هاني شاكر​ ينوي الترشح مرة اخرى لمنصب نقيب المهن الموسيقية، ولكن اعضاء النقابة اصروا عليه ان يستكمل مسيرة الانجازات التي حققها في الدورة الاولى، وعلى الرغم من المشاكل والضغوطات التي واجهت هاني قبل ترشحه وقيام بعض الاشخاص بطعون ضده لعدم الترشح، الا انه استجاب لمطلب الجمعية العمومية وترشح امام الفنان مصطفى كامل واستطاع ان يفوز بالمقعد بفارق كبير في الاصوات، فقد حصد اصوات وصلت الى ١٥٣٠ صوتاً بينما نظيره حصل على ما يقارب الـ ٥٨٠ صوتاً، ليستكمل هاني شاكر مسيرته للعام الثاني على التوالي.

هاني شاكر في حواره لموقع" الفن" كشف عن خطته الجديدة التي ينوي تنفيذها في الدورة الثانية، وموقفه من غناء حمو بيكا و​محمد رمضان​، كما حدثنا عن أعماله القادمة.

ما الذي تنوي تقديمه للموسيقيين بعد فوزك بمنصب النقيب للمرة الثانية؟

أنا سعيد جداً بفوزي بهذا المنصب للمرة الثانية على الرغم من أنني لم أكن أنوي الترشح، ولكن ضغظ اعضاء اللجنة العمومية علي هو ما دفعني لأتولى تلك المسؤولية مرة اخرى، وهناك العديد من الخطط التي استعد لها منها زيادة معاشات الموسيقيين وانشاء نادٍ لهم. كما ستكون هناك فروع للنقابة في اكثر من محافظة، ولدينا خطة مع وزير التربية والتعليم بخصوص الموسيقى في المدارس.

كيف رأيت الهجوم الكبير عليك قبل الانتخابات..وقيام بعضهم برفع دعاوى قضائية ضدك لوقف ترشحك؟

فوزي بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالي هو اكبر رد لكل من أساء لي، ولكن لن اسمح بأن يسيئ احد للموسيقيين وسيكون هناك رد حازم على كل من اتهمني بأشياء غير موجودة او اساء لي، ومن يقول إن هناك فساداً بالنقابة فليتقدم بمستنداته إلى النائب العام ليحكم بيننا.

حكم عليك بالسجن غيابياً لمدة عامين..كيف رأيت هذا؟

هناك زميل لنا قام برفع دعوى قضائية ضدي وضد مجلس النقابة، ولكن لم تصلنا اية انذارات بشأن تلك القضية لأنه كان يزوّر في مكان مقرّ النقابة وتفاجأنا بحكم السجن غيابياً لعامين، ولكني اتخذت جميع الاجراءت اللازمة لأرد اعتباري واعتبار كل من في النقابة ورفعت ضده دعوى قضائية.

كيف رأيت المشاجرات التي حدثت من المرشح الاخر الفنان مصطفى كامل في يوم الانتخابات؟

لا اعرف كيف أرد على ما حدث، فهذا أمر لا يليق بمرشح على مقعد نقيب الموسيقيين، وغضبت جداً مما حدث ولكن في النهاية الصندوق قال كلمته وانتهى الأمر.

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مغنو المهرجانات ملف يتسبب في ازمة للموسيقيين..فكيف سيكون التعامل معهم في الدورة المقبلة لك؟

لهم نصيب في خطتنا، وسنقوم بتقنين عملهم، وسنراقب ما يقدمونه، ومنعنا حمو بيكا و​مجدي شطة​ من احياء حفلات في الساحل الشمالي، ولجنة العمل ما زالت تنظر في امرهم، وسنقوم بعمل لجنة لاختبار فناني المهرجانات، ومن يعجبنا صوته سنسمح له بأن يمارس المهنة، اما عكس ذلك فعليه ان يبحث عن شيء آخر غير الغناء، لأننا كما قلت لك لن نسمح لأحد بـأن يقوم بالاساءة للموسيقيين، وما يقدمه هؤلاء يسيء لفننا وتاريخنا الكبير.

يستاء عدد من الجمهور من الحفلات التي يقدمها الفنان محمد رمضان وقد أثارت حفلته الاولى جدلاً كبيراً فما تصرف النقابة معه؟

ليست لدي مشكلة مع الفنان محمد رمضان وحينما أحيا حفتله الاولى حصل منا على تصريح بالغناء، الازمة في الحفلة هو ظهوره عارياً، ويقع على رمضان الاجراءات نفسها التي تقع على فناني المهرجانات، فإذا اراد احتراف الغناء عليه ان يخضع لاختبارات النقابة، اما بالنسبة لحفلاته، فهو حر في اقامة أية حفلة غنائية ما دام يحصل على تصريح منا.

البعض يقول إنك لم تقدم شيئاً للموسيقيين في دورتك الاولى؟

الموسيقيون هم من يردون على هذا، فأنا منذ أن تحملت اعباء هذه النقابة على كتفي لم اغلق هاتفي يوماً، ارد على كل اعضاء النقابة، أحاول أن أحل لهم مشاكلهم، فتجربة العمل النقابي كانت قاسية بما يكفي وانا لم اكن أنوي تكرارها مرة أخرى، ولكنني خضت التجربة الاولى بناء على طلب الاعضاء، وخلال قيادتي للنقابة وصل إجمالي الودائع إلى 24 مليون جنيه، وكنت قد تسلمتها قبل أربعة أعوام وفيها ٧ ملايين جنيه فقط، و تمت زيادة المعاش حتى بلغ الضعف تقريباً، وما زالت الزيادة في تصاعد بعد أن قررنا زيادة 10% كل ستة أشهر بواقع مرتين في العام، وبلغت مصروفات العلاج حوالى ثلاثة أضعاف وصلت إلى ما يقارب 4 ملايين ورفع الحد الأقصى للعلاج من 2000 إلى 25000 جنيه للعضو، واشياء اخرى كثيرة يطول الحديث عنها.

انشغالك الكبير بالنقابة ومشاكل الاعضاء اوقف مسيرتك الغنائية؟

هو ابعدني قليلا عن الغناء، فأنا كما اخبرتك ليس لدي وقت نهائيا فدائما هاتفي يرن واحل للجميع مشاكلهم وبالنسبة لمن يقول انني لا آتي الى النقابة كثيراً، احب ان اقول له ان دوري ليس في أن آتي إلى النقابة صباحا واغلقها وانا مغادر ليلاً، دوري ان احل مشاكل العاملين وألتقي بالمسؤولين لأجد حلولاً لتلك المشاكل.

ماذا عن اعمالك في الفترة القادمة؟

احضر لمجموعة من الحفلات في عدد من الدول العربية ومصر، وهناك اغنية جديدة سأصورها على طريقة الفيديو كليب.